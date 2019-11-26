НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Киберспорт
реклама
Рекомендуем

Шоу сыграет за «МЮ» впервые с августа. Левитт, Лэрд и Бернард дебютируют за клуб в матче ЛЕ

Три воспитанника «Манчестер Юнайтед» дебютируют за клуб в матче Лиги Европы с «Астаной». В стартовом состав команды выйдут защитники Итан Лэрд и Дишон Бернард, а также полузащитник Дилан Левитт.
реклама
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат России
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
Завершён
Чемпионат России
Ростов
 : 
Урал
Начало в 08:30
Чемпионат России
Ахмат
 : 
Рубин
Начало в 11:00
Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Манчестер Сити
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
 : 
Борнмут
Начало в 10:00
Еще 4
Чемпионат Испании
Алавес
0 : 1
Реал
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
 : 
Эйбар
Начало в 10:00
Еще 2
Чемпионат Германии
Падерборн
 : 
РБ Лейпциг
Начало в 09:30
Еще 4
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес – Виннипег
Яндекс.Эфир
Эдмонтон – Ванкувер
Яндекс.Эфир
Колорадо – Чикаго
Яндекс.Эфир
Сент-Луис – Питтсбург
Яндекс.Эфир
Аризона – Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Торонто – Баффало
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй – Каролина
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
Яндекс.Эфир
Флорида – Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Детройт – Вашингтон
Яндекс.Эфир
Калгари – Оттава
Яндекс.Эфир
Монреаль – Филадельфия
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:20
Даллас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:30:50
Каролина — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:05
Коламбус — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:51:50
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
02:51:10
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:28:30
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:34:30
Филадельфия — Детройт
Яндекс.Эфир
02:36:30
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:30
Баффало – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:40
Анахайм — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Оттава
Яндекс.Эфир
02:56:15
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:53:18
Монреаль — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:36:37
Сан-Хосе – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:02
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:42
Колорадо — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:51
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:39:18
Нэшвилл — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:32
Вашингтон — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:11
Тампа-Бэй — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:59
Детройт — Торонто
Яндекс.Эфир
02:34:13
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:45:53
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:50:29
Питтсбург — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:34:21
Коламбус — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:33:53
Баффало — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:45
Чикаго — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:24
Монреаль — Бостон
Яндекс.Эфир
02:42:08
Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:38:20
Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:35:25
Даллас — Вегас. 26.11.2019
Яндекс.Эфир

Макаров рассказал о реакции игроков сборной на возможный перенос ЧМ по пляжному футболу-2021 из России

Нападающий сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров рассказал о реакции игроков национальной команды на возможное лишения права провести в стране чемпионат мира 2021 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
реклама