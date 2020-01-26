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Сарри порадовался за «Наполи», обыгравший его «Ювентус»

Sport.ru / Футбол. Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился эмоциями от матча 21-го тура Серии А, в котором туринцы проиграли "Наполи" со счётом 1:2. Ранее Сарри на протяжении трёх лет возглавлял неаполитанцев.
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«Не думаю, что для спорта это хорошо». Директор Федерации фигурного катания Германии раскритиковал победу россиянок на ЧЕ

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф прокомментировал выступление российских фигуристов на чемпионате Европы-2020 в Граце.
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Овечкин о гибели Кобе: «Он легенда мирового спорта. До сих пор не могу поверить»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на гибель легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, который разбился на вертолете вместе с 13-летней дочерью Джанной. «Я надеялся, что это какая-то ошибка.