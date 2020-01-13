Нурмагомедов высмеял Серроне

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высмеял интервью с Дональдом Серроне перед его боем с Конором Макгрегором. «Из раза в раз я боюсь, нервничаю. Думаю: блин, у меня руки тяжёлые, ноги тяжёлые.