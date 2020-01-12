«Сейчас понимаю, насколько Хованцев был важен для меня». Кайса Мякяряйнен — о победе и планах на будущее

«Я живу день за днем». Кайса Мякяряйнен сделала себе шикарный подарок на 37-летие, которое отметила 11 января, выиграв впервые в карьере этап Кубка мира в Оберхофе.