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Одним трофей, другим вендетту. У «Атлетико» и «Реала» разная мотивация перед финалом Суперкубка Испании

Matchtv.ru покажет финал Суперкубка в прямом эфире. Начало трансляции — в 20:55 по Москве. «Атлетико» и «Реал» сыграют в финале Суперкубка Испании, который проходит в Саудовской Аравии
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