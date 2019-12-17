Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»

Футболисты "Ливерпуля" на своем поле нанесли поражение "Уотфорду" в матче 17-го тура чемпионата Англии. Игра в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Мохамед Салах (38-я и 90-я минуты).