Александра Бойкова: после победы на чемпионате Европы чувствуем облегчение

Российская фигуристка Александра Бойкова, завоевавшая в паре с Дмитрием Козловским золотые медали чемпионата Европы, рассказала о своих ощущениях после победы на турнире.