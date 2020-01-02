Ливерпуль - Шеффилд: где и когда смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» уже настолько далеко оторвался от преследователей в АПЛ, что рядовые матчи с середняками проходят при двукратном преимуществе по очкам - именно в таком статусе «красные» примут сегодня «Шеффилд».