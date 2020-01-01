Роналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своих фанатов и возлюбленную с Новым годом. — С Новым годом, любовь моя! Пусть 2020 год будет полон любви, здоровья, мира и успехов для всех!