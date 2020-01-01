Увы, все-таки Панарин – не инопланетянин, он просто лучший технарь мира

Вполне допускаю, что подвигов Артемия не понадобилось бы, если бы во втором периоде жутко не начудили бы арбитры. Бесстыдные люди в полосатых жилетах цинично засудили Рейнджерс.