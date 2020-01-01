НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годомАлина Загитова порадовала поклонников зажигательным танцем в новогоднюю ночьМоуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом после того, как заглянул к нему в блокнот10 главных событий года для «Зенита» в фотографияхЛегкоатлет из Уганды упустил победу, празднуя ее перед финишемРоналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годомНападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своих фанатов и возлюбленную с Новым годом. — С Новым годом, любовь моя! Пусть 2020 год будет полон любви, здоровья, мира и успехов для всех!рекламаРоссия не сыграет с Канадой до финала. Все расклады плей-офф МЧМРазбираем возможную сетку плей-офф для нашей команды По итогам предварительного турнира молодежного чемпионата мира-2020 в Чехии сформированы пары первого раунда плей-офф.«Арсенал» — «МЮ» — 2:0, АПЛ, голы, видео, Пепе, Артета, обзорНовый тренер за неделю сделал то, что не удалось Эмери: выпустил лучших игроков на удобных позициях. Микель Артета сделал подарок болельщикам на Новый год.Архангелогородский лыжник взял золото на соревнованиях в ИталииАрхангельский лыжник привезет домой золотую медаль с турнира в Италии, сообщает группа ВКонтакте Лыжные гонки | Skiing Александр Большунов участвовал на лыжном турнире «Тур де Ски» в составе команды сборной России.«Зимняя классика» НХЛ: шайба Радулова обеспечила победу «Нэшвилла»В Далласе (США, штат Техас) на стадионе "Коттон Боул" в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на котором присутствовало 85630 зрителей, клуб "Даллас" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:2. Победную шайбу в матче забросил на 46-й минуте российский форвард Александр Радулов.Увы, все-таки Панарин – не инопланетянин, он просто лучший технарь мираВполне допускаю, что подвигов Артемия не понадобилось бы, если бы во втором периоде жутко не начудили бы арбитры. Бесстыдные люди в полосатых жилетах цинично засудили Рейнджерс.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболреклама