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Архангелогородский лыжник взял золото на соревнованиях в Италии

Архангельский лыжник привезет домой золотую медаль с турнира в Италии, сообщает группа ВКонтакте Лыжные гонки | Skiing Александр Большунов участвовал на лыжном турнире «Тур де Ски» в составе команды сборной России.

«Зимняя классика» НХЛ: шайба Радулова обеспечила победу «Нэшвилла»

В Далласе (США, штат Техас) на стадионе "Коттон Боул" в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на котором присутствовало 85630 зрителей, клуб "Даллас" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:2. Победную шайбу в матче забросил на 46-й минуте российский форвард Александр Радулов.
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