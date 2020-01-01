Конор Макгрегор: Я пил всю неделю до боя с Нурмагомедовым

- Я пил всю неделю до боя (с Нурмагомедовым). Я сделал ошибку, но я достаточно мужествен, чтобы признать и исправить ее, вот что я сделал.