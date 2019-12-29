Нагорный рассказал о браке с гимнасткой Спиридоновой

Трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный рассказал о браке со спортивной гимнасткой Дарьей Спиридоновой. «Не знаю, что происходит в обычных семьях, но про свою могу сказать.