Носорог в сомбреро. На ринге — Энди Руис и Энтони Джошуа. На кону — четыре титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе

7 декабря Энди Руис по прозвищу Destroyer, то есть Разрушитель, выйдет на ринг, установленный на стадионе в Эр-Рияде, который специально построен для этого боя.