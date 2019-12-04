Емельяненко прокомментировал видео с нокдауном в спарринге с чеченским бойцом

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал видео, на котором он падает в нокдаун во время спарринга с боксером и бойцом ММА Арби Мадаевым.