Моуринью вернулся на «Олд Траффорд» и проиграл. Первое поражение Жозе в «Тоттенхэме» — от «МЮ»

Жозе Моуринью очень неплохо начал в «Тоттенхэме». Пока все привыкали, что Особенный теперь работает со «шпорами», его новая команда выдала винстрик.