Юрист о переходе Кокорина: «Возможно, клубы выдали желаемое за действительное»

Юрист Максим Пашков, в свое время представлявший в российском футболе интересы тренера Миодрага Божовича, а также арбитра Алексея Матюнина, в частности, в скандальном деле с якобы расистскими заявлениями в адрес бывшего зенитовца Халка, специально для «Петербургского дневника» прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг перехода нападающего «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды до конца сезона в «Сочи».