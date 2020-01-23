Агент Кокорина — об аренде: «Наша позиция не менялась»

Агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал новость о том, что футболист знал об аренде в «Сочи». Кокорина отправляют в Сочи. Что делать футболисту?