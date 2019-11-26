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Слуцкий решил покинуть пост главного тренера голландского ФК «Витесс»

Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс». По его словам, такое решение он принял после того, как его команда проиграла пять матчей подряд.

Болельщик подробно описал то, как оскорблял Дзюбу на матче сборной

Болельщик сборной России по футболу, присутствовавший на матче с Сан-Марино, рассказал о том, как трибуна начала скандировать оскорбления в адрес 31-летнего форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
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НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес – Виннипег
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Эдмонтон – Ванкувер
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Колорадо – Чикаго
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Сент-Луис – Питтсбург
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Аризона – Сан-Хосе
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Торонто – Баффало
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Тампа-Бэй – Каролина
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Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
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Флорида – Нэшвилл
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Детройт – Вашингтон
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Калгари – Оттава
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Монреаль – Филадельфия
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Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
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02:39:20
Даллас — Сент-Луис
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02:30:50
Каролина — Нэшвилл
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02:41:05
Коламбус — Питтсбург
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02:51:50
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
02:51:10
Вашингтон — Тампа-Бэй
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02:28:30
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:34:30
Филадельфия — Детройт
Яндекс.Эфир
02:36:30
Чикаго — Колорадо
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02:34:30
Баффало – Торонто
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02:31:40
Анахайм — Виннипег
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02:44:40
Миннесота — Оттава
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02:56:15
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:53:18
Монреаль — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:36:37
Сан-Хосе – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:02
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:42
Колорадо — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:51
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:39:18
Нэшвилл — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:32
Вашингтон — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:11
Тампа-Бэй — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:59
Детройт — Торонто
Яндекс.Эфир
02:34:13
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:45:53
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:50:29
Питтсбург — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:34:21
Коламбус — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:33:53
Баффало — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:45
Чикаго — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:24
Монреаль — Бостон
Яндекс.Эфир
02:42:08
Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:38:20
Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
02:35:25
Даллас — Вегас. 26.11.2019
Яндекс.Эфир
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