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Кубок мира. Рупольдинг. Гонка преследования. Жакелен был быстрейшим на лыжне, Логинов проиграл 14 секунд

Французский биатлонист Эмильен Жакелен был быстрейшим на лыжне в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россиянин Александр Логинов проиграл 14 секунд.
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02:35:15
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Даллас — Баффало
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02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
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02:44:40
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02:54:10
Бостон — Питтсбург
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02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
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02:39:10
Филадельфия — Монреаль
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02:44:20
Торонто — Калгари
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02:37:10
Коламбус — Каролина
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02:52:00
Сент-Луис — Филадельфия
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02:44:20
Монреаль — Чикаго
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02:41:22
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