Лыжи. Кубок мира. Большунов выиграл скиатлон, Ларьков – 6-й, Клэбо сошел с гонки

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе прошел мужской скиатлон. Победу одержал россиянин Александр Большунов, увеличив отрыв от Йоханнеса Хесфлота Клэбо в общем зачете до 299 очков.