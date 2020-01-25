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Фазель, Овечкин, Макдэвид, Тимченко, Ротенберг… Кто они — самые сильные и влиятельные люди мирового хоккея?

Обозреватель «Матч ТВ» внимательно изучает рейтинг авторитетного журнала The Hockey News «100 самых сильных и влиятельных людей в мире хоккея». В этой сотне мы встретили и русские фамилии!

Боруссия Дортмунд легко разобралась с Кёльном: голы, видеообзор матча

Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали 10-ю победу в текущем розыгрыше Бундеслиги. В стартовом поединке 19-го тура чемпионата Германии-2019/20 подопечные Люсьена Фавра уверенно обыграли «Кёльн».
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