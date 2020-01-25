Фазель, Овечкин, Макдэвид, Тимченко, Ротенберг… Кто они — самые сильные и влиятельные люди мирового хоккея?

Обозреватель «Матч ТВ» внимательно изучает рейтинг авторитетного журнала The Hockey News «100 самых сильных и влиятельных людей в мире хоккея». В этой сотне мы встретили и русские фамилии!