Глава Федерации водного поло России: «Должны были более уверенно обыгрывать Грузию на ЧЕ»

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко заявил о том, что мужская сборная России должна была более уверенно обыгрывать соперников из Грузии на чемпионате Европы, который проходит Будапеште.