ВИДЕО! Вероника Чумикова: я восстановилась и готова

Вероника Чумикова, победившая на Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске в категории до 57 кг, стала уже третьей российско спорсменкой, которой удалось в финале победить представительницу страны-лидера в женской борьбе Японию.