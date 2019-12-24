НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемДзюба вновь признан лучшим футболистом РоссииЛебедев: «Откажемся сейчас от участия в международных турнирах — сделаем хуже только самим себе»Александр Овечкин – о поражении «Бостону»: Мы не дали Холтби ни шансаКадыров подтвердил готовность подраться с Емельяненко: «Не сомневаюсь, что выиграю»Джон Джонс – боец десятилетия UFC, Нурмагомедов – второйДзюба вновь признан лучшим футболистом РоссииРоссийский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года. Футболист стал обладателем награды второй год подряд.рекламаОвечкин поужинал с Трампом в его резиденцииРоссийский нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской посетил Мар-а-Лаго, резиденцию президента США Дональда Трампа.Главный тренер сборной России рассказал, что ждет Малышко после исключения из составаДмитрий Малышко оказался в подвешенном состоянии. Питерский биатлонист не выполнил критерии отбора на январские этапы Кубка мира, а тренерское решение спасло его от исключения из команды ровно на один день.Нурмагомедов обвинил чиновников в отстранении России от Олимпиады«Они не должны были допускать, чтобы отстранение это так далеко зашло.Назван окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Канады, США, Чехии и Германии. Состав сборной России на МЧМ-2020:Агент Смолова: «После „Локомотива“ мы будем или в Америке, или в Китае»Герман Ткаченко, агент форварда «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, рассказал о планах своего клиента на будущее. — Неделю назад разговаривал с Хиддинком, он звал в аренду в «Фейеноорд».ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаГеоргий Кобылянский: «KHL World Games в следующем сезоне? Пока окончательного решения еще нет»Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский поделился мнением об организации вынесенного матча в Давосе между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Итоги командного спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения)22 декабря в Планице (Словения) завершился четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в командном спринте свободным стилем.реклама«Лезешь во все дыры». Тихонов посоветовал Губерниеву сменить биатлон на реалити-шоуЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг резкой критике комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева и посоветовал ему сменить биатлон на реалити-шоу.