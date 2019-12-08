Медведев прокомментировал решение WADA

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМедведев прокомментировал решение WADAВАДА отстранило Россию на четыре года единогласным решением исполкома!WADA выставит России счет почти на пять миллионов долларовВячеслав Фетисов – об отстранении России от международных соревнований: «Это результат деятельности спортивных руководителей»Федерация хоккея России отреагировала на санкции WADAМедведев прокомментировал решение WADAРоссийский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.рекламаWADA огласило условия участия сборной России по футболу на чемпионате в КатареСборная России выступит на ЧМ-2022 в Катаре без флага и гимна, заявили представители всемирного антидопингового агентства WADA 9-го декабря.Фуркад считает, что решение WADA по России должно быть суровымПятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад считает, что несмотря на возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), нужно обеспечить, чтобы Россия осталась сильной страной в зимних видах спорта.Александр Егоров: «Слова Гинера? Будем разбираться в юридическом поле»Пресс-конференция главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова по итогам 19-го тура чемпионата России. Гинер «выстрелил». Чем ответит Егоров?В Сети поражены выносливостью младшего сына Евгения ПлющенкоПоклонники отмечают, что на тренировках по фигурному катанию Сашу могут подготовить и к полету в космос. Шестилетний Александр Плющенко серьезно настроен на успех.Денис Спицов взял серебро в составе сборной России в эстафете на Кубке мираРоссийские лыжники сегодня, 8 декабря, завоевали золото и серебро в эстафете 4х7,5 километра на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Уроженец Вожегодского района Денис Спицов взял серебро.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаМОК предложил России предоставить необработанные данные Московской лабораторииМеждународный олимпийский комитет (МОК) предложил российским властям предоставить необработанные данные Московской антидопинговой лаборатории, чтобы снять все вопросы о произведённых манипуляциях.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Извинения Загитовой, японский номер Щербаковой, шикарное сальто Чена. Шоу на финале Гран-приВ фигурном катании официально завершилась первая половина сезона международных соревнований. В Турине прошли показательные выступления финала Гран-при. Немного о самом интересном.рекламаГлава комитета по соответствию: «ВАДА знает имена всех подозрительных спортсменов из московской базы данных»Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) располагает именами всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS московской лаборатории, в том числе тех, чьи данные были изменены или удалены.Драчев назвал вердикт ВАДА «перебором», Губерниев показал песца и потребовал создать новую сборнуюПрезидент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает необоснованным решение Исполкома ВАДА по дисквалификации России.