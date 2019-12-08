Медведев прокомментировал решение WADA

Глава комитета по соответствию: «ВАДА знает имена всех подозрительных спортсменов из московской базы данных»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) располагает именами всех подозрительных спортсменов из базы данных LIMS московской лаборатории, в том числе тех, чьи данные были изменены или удалены.