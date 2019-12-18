Забит Магомедшарипов поднялся на третью строчку рейтинга UFC

В минувшие выходные экс-чемпион UFC в полулегком весе, Жозе Альдо, дебютировал в легчайшей весовой категории, что позволило российскому полулегковесу Забиту Магомедшарипову подняться на одну строчку в рейтинге дивизиона, заняв третью позицию.