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У него хорошее зрение, доверимся его мнению»Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1). — У «Динамо» появлялись хорошие моменты после резких переводов с фланга на фланг.«Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Челси»В составе лондонской команды голом отметился Н'Голо Канте (21-я минута). У горожан отличились Кевин Де Брюйне (29) и Рияд Марез (37) .Ласицкене: Тарасенко стоит незамедлительно уйти из ВФЛА вслед за ШляхтинымМОСКВА, 23 ноября. / ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко должна покинуть организацию вслед за предыдущим руководителем федерации Дмитрием Шляхтиным.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииОренбург1 : 2АхматЗавершёнЧемпионат РоссииРубин1 : 2ЗенитЗавершёнЧемпионат РоссииДинамо2 : 1РостовЗавершёнЧемпионат АнглииВест Хэм2 : 3ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион0 : 2ЛестерЗавершёнЕще 6Чемпионат ИспанииРеал0 : 1Реал СосьедадИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииЛеганес1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 4БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаБоксер станцевал перед боем в ринге и был нокаутирован в первом раундеНакануне в Caesars Palace Dubai в Дубае (ОАЭ) состоялся вечер профессионального бокса, в андеркарте которого выступили местный дебютант Султан Аль-Нуаими и боксер из Индонезии Чарльз Латуперисса (2-0-1, 1 КО).НХЛ. 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