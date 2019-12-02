Кому на самом деле надо отдать «Золотой мяч»? У авторов Sports.ru 3 разных варианта (они не сговаривались)

Месси, Ван Дейк или Алиссон? Сегодня вечером в Париже вручат «Золотой мяч»-2019 – почти наверняка Лео Месси. Авторы Sports.ru уверены: людей, достойных награды, в этом году больше одного.