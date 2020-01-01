Непряева стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Чехии

Норвежка Тереза Йохауг одержала победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Она преодолела 10 километров за 23 минуты и 51,6 секунды.