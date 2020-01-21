Олимпийская чемпионка по биатлону Резцова высказалась о выступлениях дочери Кристины

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что не вмешивается в подготовку своей дочери Кристины, и высказалась о её выступлениях в нынешнем сезоне.