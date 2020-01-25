Василевский о сэйве ловушкой из-за спины: «Это на инстинктах получается, такому особо не учат»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал свой сэйв после броска Мэтью Барзэла на конкурсе вратарей в рамках All-Star Skills перед Матчем звезд НХЛ.