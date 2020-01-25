Российские биатлонисты 22 гонки не могут попасть на подиум Кубка мира. Антирекорд – 25 гонок без призов

Российские биатлонисты 22 гонки не могут попасть на подиум Кубка мира. Серия началась с 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.