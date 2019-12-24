Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира во Франции

Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Он преодолел дистанцию за 41 минуту 36,3 секунды, допустив один промах на третьем огневом рубеже.