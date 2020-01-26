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Драчев озвучил задачи российских биатлонистов на чемпионат мира

МОСКВА, 26 января. / Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что национальной сборной будет по силам завоевать минимум три медали на чемпионате мира в Антхольце.
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Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.

Российские биатлонисты установили антирекорд по гонкам без медалей

Заключительной гонкой шестого этапа Кубка мира по биатлону стал женский масс-старт. Россиянки остались без медалей, а лучший результат показала Светлана Миронова, которая финишировала на 19-м месте.

Комличенко как символ нового «Динамо»

ОТ ШАРАХАНИЙ К СТАБИЛЬНОСТИ Трансфер Николая Комличенко не самый дорогой для Динамо в нынешнем сезоне: Максимилиан Филипп обошелся в 20 миллионов евро, Клинтон Нжи в 6,5 млн, Себастьян Шиманьски в 5,5 млн, Дмитрий Скопинцев в 4,3 млн...
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