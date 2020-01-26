Драчев озвучил задачи российских биатлонистов на чемпионат мира

Комличенко как символ нового «Динамо»

ОТ ШАРАХАНИЙ К СТАБИЛЬНОСТИ Трансфер Николая Комличенко не самый дорогой для Динамо в нынешнем сезоне: Максимилиан Филипп обошелся в 20 миллионов евро, Клинтон Нжи в 6,5 млн, Себастьян Шиманьски в 5,5 млн, Дмитрий Скопинцев в 4,3 млн...