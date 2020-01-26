Драчев озвучил задачи российских биатлонистов на чемпионат мира

МОСКВА, 26 января. / Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что национальной сборной будет по силам завоевать минимум три медали на чемпионате мира в Антхольце.