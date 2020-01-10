МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Брок Леснар признался, что съедает Хабиба Нурмагомедова на завтрак

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар заявил, что чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова нельзя признать сильнейшим бойцом промоушена – для этого он слишком легкий.