МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 6:3, обзор матча, Панарин побил рекорд Гретцки

А у Игоря Шестёркина вторая победа подряд и 46 сейвов — русские феерят в «Нью-Йорке». Игорь Шестёркин очень нервничал перед своим первым матчем в НХЛ, но сумел одержать победу.