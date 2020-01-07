НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМедведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP CupWADA не отправило уведомление о споре с РУСАДА в судБиатлон. Отец Юрловой-Перхт: Екатерина готовится к этапу в РупольдингеАвербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоуДиректор МХЛ выразил недоумение в связи со словами Игоря Ларионова о тотальной коррупции в лигеМедведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP CupРоссиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).реклама«По-настоящему понравилось то, что я увидел» - Ковальчук приятно удивил монреальских болельщиков в дебютеПодобранный «Монреалем» 36-летний Илья Ковальчук в ночь с понедельника на вторник провел свой первый матч за новый клуб. «Канадиенс» на домашней арене уступили в нем «Виннипегу».Скопинцев подписал контракт с «Динамо» на 4,5 годаПо данным «СЭ», сегодня утром были улажены последние детали по переходу в «Динамо» футболиста «Краснодара» Дмитрия Скопинцева. В ближайшие часы клубы объявят о трансфере официально.Слуцкий прокомментировал критику игрока «Витесса» в свой адресГлавный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал конфликтную ситуацию, которая возникла между ним и игроком "Витесса" Роем Беренсом во время работы в нидерландском клубе.Гвардиола: лучше буду жить на Мальдивах, нежели возглавлю «Манчестер Юнайтед» или «Реал»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не возглавит «Манчестер Юнайтед» или «Реал».Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболуВсего же за карьеру форвард 56 раз забивал по три гола за игру.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраКубок английской лигиПолуфиналМанчестер Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 15:00Весь футболреклама«Урал» расстался с нападающим Владимиром Ильиным«Урал» расстался с нападающим Владимиром Ильиным Форвард выступал за «шмелей» с 2017 года. Нападающий Владимир Ильин покинул екатеринбургский футбольный клуб «Урал».НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснениеДаже лайнсмен показал две минуты. Сборная России должна была играть в концовке «6 на 3» и могла спасти этот финал. Сборная России проиграла финал МЧМ-2020.реклама