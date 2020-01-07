«По-настоящему понравилось то, что я увидел» - Ковальчук приятно удивил монреальских болельщиков в дебюте

Подобранный «Монреалем» 36-летний Илья Ковальчук в ночь с понедельника на вторник провел свой первый матч за новый клуб. «Канадиенс» на домашней арене уступили в нем «Виннипегу».