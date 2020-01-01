НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемШведского хоккеиста удалили до конца игры в полуфинале молодежного ЧМТренер сборной Казахстана: «Мы можем победить Германию. Игроки это прекрасно понимают»Защитник сборной Швеции одним словом охарактеризовал поражение от России в полуфинале МЧМВ WADA назвали размер взноса России в бюджет организации в 2020 годуСамуэль Фагемо: «Россия – сильная команда. Но им подфартило»Шведского хоккеиста удалили до конца игры в полуфинале молодежного ЧМНападающего сборной Швеции Нильса Хегландера удалили до конца игры в первом периоде полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею против сборной России.рекламаМолодежная сборная России вышла в финал чемпионата мира по хоккеюСборная России U-20 обыграла шведов. Молодежная сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира. Команда обыграла сборную Швеции со счетом 5:4 4-го января.Лыжники Устюгов и Большунов взяли две медали спринта «Тур де Ски»В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялась спринтерская гонка среди мужчин в рамках шестого этапа лыжного "Тур де Ски".«МЮ» впервые за 5 лет ни разу не пробил в створ ворот соперника в матче АПЛ или КубкаВ 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде не смог победить «Вулверхэмптон» (0:0). «МЮ» также не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.НХЛ. Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Российский форвард Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем». Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон. Зарплата российского форварда составит 700 тыс в НХЛ, и 70 тыс – в АХЛ.«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Няша Мунеци забил ответный гол.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол0 : 0БарселонаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаБур-Перонна0 : 1ЛионИдёт 1-й таймКубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболрекламаФорвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»Нападающий молодежной сборной Швеции Дэвид Густафссон высказался после поражения от России (4:5 ОТ) в полуфинале МЧМ. «У нас было много шансов победить в этом матче.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Задоров отпраздновал победу российской молодежки. Он донимал шведского капитана «Колорадо»Молодежная сборная России вышла в финал МЧМ-2020, обыграв в овертайме Швецию (5:4 ОТ). Защитник «Колорадо» Никита Задоров отпраздновал этот успех команды.реклама«Россия ничем не удивила». Шведский тренер высказался о полуфинале МЧМГлавный тренер сборной Швеции Томас Монтен — о полуфинале МЧМ против России (4:5 ОТ). — Я был согласен с удалением Хегландера. Там было 5+20.