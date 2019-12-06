Известный немецкий тяжеловес и аналитик бокса Аксель Шульц назвал корреспонденту Sportbox.ru своего фаворита в реванше между чемпионом по трем версиям американцем Энди Руисом и экс-обладателем этих титулов британцем Энтони Джошуа.