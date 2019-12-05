Бокс Энди Руис – Энтони Джошуа 7 декабря: где и во сколько смотреть по ТВ

Этого поединка ждали более полугода – с тех пор как их встреча 1 июня в Нью-Йорке закончилась победой Руиса после остановки боя уже в седьмом раунде.