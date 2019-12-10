Минюст США узнал о покупке «российским олигархом» права принять ЧМ-2018

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Чемпион ОИ Тихонов поддержал отстранение РоссииМинюст США узнал о покупке «российским олигархом» права принять ЧМ-2018Министерство юстиции США опубликовало отчет, в котором упоминается, что российский бизнесмен мог дать взятку бывшему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру, чтобы гарантировать России право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.реклама«Спартак» сделал заявление после заседания совета директоров клубаПресс-служба «Спартака» опубликовала заявление клуба после заседания совета директоров.Тейлор: финальное слово по участию спортсмена из РФ будет выносить СASКаждый российский спортсмен будет допускаться до международных соревнований индивидуально, заявил председатель комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.День конституции РФ10.12.2019 ochevidets.info Новости ЩербинкаСычёв объявил о завершении карьерыЭкс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв объявил о завершении игровой карьеры. «Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту.«Даллас» отправил в отставку главного тренера из-за «непрофессионального поведения»«Даллас» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Джимом Монтгомери. Об этом сообщает пресс-служба техасцев.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапНаполи0 : 0ГенкИдёт 1-й таймЛига чемпионовГрупповой этапРед Булл Зальцбург0 : 0ЛиверпульИдёт 1-й таймЛига чемпионовГрупповой этапИнтер— : —БарселонаНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапБоруссия (Дортмунд)— : —Славия (Прага)Начало в 15:00Еще 4Кубок Англии1/64 ФиналаКарлайл Юнайтед— : —Форест Грин РоверсНачало в 14:45Кубок Англии1/64 ФиналаКру Александра— : —ИстлейНачало в 14:45Еще 2Чемпионшип АнглииБристоль Сити— : —МиллуоллНачало в 14:45Чемпионшип АнглииЧарльтон— : —Хаддерсфилд ТаунНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаЖурналистка из США отказалась считать WADA легитимным судьейwashingtonpost.com Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс подвергла жесткой критике решение WADA по России. "Олимпийским играм нужен старт с чистого листа.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир Аризона — Калгари Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир USADA — о решении ВАДА: ещё один ужасный день сурка из-за российской коррупцииГлава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт выступил с заявлением по поводу решения исполкома ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.рекламаАртемий Панарин: «Каких-то особенных ощущений, помимо хоккея, у меня вообще нет. 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