Минюст США узнал о покупке «российским олигархом» права принять ЧМ-2018

USADA — о решении ВАДА: ещё один ужасный день сурка из-за российской коррупции

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт выступил с заявлением по поводу решения исполкома ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.