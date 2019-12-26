Основным вратарем молодежной сборной России в игре с канадцами будет Мифтахов

Тренерский штаб молодёжной сборной России определился с основным вратарем на матч чемпионата мира с Канадой. Ворота команды в предстоящей игре будет защищать Амир Мифтахов.