Семья Малкина болела за молодежную сборную Россию. Все в сборе

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, Анна Кастерова, показала в Instagram, как их семья болела за сборную России в матче молодежного чемпионата мира против Канады (6:0). Она опубликовала видео, на котором они смотрят трансляцию по телевизору.