Воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев официально переходит в «Рубин»

После прихода в команду Леонида Слуцкого «Рубин» стал активно проявлять себя на трансферном рынке и уже есть первое пополнение - 20-летний нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, о чем официально сообщили на сайте «быков».