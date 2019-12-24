Боец ММА выиграл поединок за девять секунд, не нанеся ни одного удара

Боец ММА выиграл поединок за девять секунд, не нанеся ни одного удара Аргентинский боец ММА Франсиско Баррио выиграл бой у боснийца Ади Дураковича, не нанеся ни одного удара по своему противнику.