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Всего организация выявила 1804 случая нарушения антидопинговых правил атлетами.Коновалов: назначение Слуцкого – это встряска для «Рубина»Назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Рубина" – это встряска для всей команды, заявил РИА Новости полузащитник казанского клуба Игорь Коновалов.«На улице просто слишком тепло». Рейс-директор IBU исключил отмену этапа Кубка мира во ФранцииРейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борат Нунар заявил, что этап Кубка мира во Франции состоится, несмотря на теплую погоду.В УЕФА назвали сумму призовых выплат российским клубам за участие в еврокубкахСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) озвучил суммы призовых, полученных российскими клубами за участие Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне 2018/2019.Загитова выступила на «Газпром Арене» перед матчем СКА — ЦСКАСпортсменка сказала, что хоккейный лед ничем не отличается от фигурного.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭйбар— : —ГранадаНачало в 15:00Чемпионат ГерманииХоффенхайм— : —Боруссия (Дортмунд)Начало в 14:30Чемпионат ИталииФиорентина— : —РомаНачало в 14:45Чемпионат ТурцииАнтальяспор— : —АнкарагюджюНачало в 12:30Весь футболрекламаБоец ММА выиграл поединок за девять секунд, не нанеся ни одного удараБоец ММА выиграл поединок за девять секунд, не нанеся ни одного удара Аргентинский боец ММА Франсиско Баррио выиграл бой у боснийца Ади Дураковича, не нанеся ни одного удара по своему противнику.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Его Воздушество: Роналду сравнил себя с Джорданом после гола с высоты 256 смНападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает поражать своими физическими данными.рекламаЗе Луиш с размаху пробил сопернику по голове вместо мяча (Видео)Чудовищный эпизод случился в кубковом мачте Португалии с участием бывшего футболиста «Спартака» Зе Луиша: нападающий в пылу борьбы не заметил, что соперник успевает сыграть головой и вместо мяча попал именно по ней - выглядело очень опасно.