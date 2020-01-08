WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА

Максим Траньков: «Волосожар круче Савченко. Потому что Алена Таню не победила»

Двукратный чемпион Сочи-2014 Максим Траньков считает свою жену Татьяну Волосожар лучшей партнершей в парном катании. «Таня – мой лучший друг. Со всеми своими проблемами я иду к ней.