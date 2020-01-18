Российским биатлонистам немного не хватило до «бронзы» в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В отличие от женщин, у российских биатлонистов состав в этафете на Кубке мира по биатлону на этапе в Рупольдинге был практически оптимальным. Единственная проблема — четвертый участник.