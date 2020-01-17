Почему «КАМАЗ» опять всех разгромил, две главные проблемы «Дакара» и другие итоги гонки

У России классная школа штурманов, а босс «Тойоты» напрасно «плакал». Да, «КАМАЗ» заводской. Но секрет не в этом «Дакар» — снова наш, в смысле камазовский.