Фернандинью забил в свои ворота на 90-й минуте. «Ман Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 23-м туре чемпионата Англии. Дублем у «горожан» отметился Серхио Агуэро.